May kavatseb lahkumisleppe järgmisel nädalal parlamendi ette viia

Detsembris lükkas May Brexiti leppe ülekaaluka mahahääletamisega silmitsi seistes parlamendihääletuse edasi ja võitis seejärel oma Konservatiivse Partei mässuliste saadikute algatatud usaldushääletuse.

Eile hoiatas peaminister BBC eetris, et lahkumisleppe mahahääletamine jätaks Suurbritannia senitundmatusse olukorda, kus ma ei usu, et keegi teab täpselt, mis juhtuma hakkab.

May rääkis BBC-le plaanist, mis hõlmab parlamendile suurema otsustusõiguse andmist kõnelustel ELiga tulevase kaubanduslepingu üle pärast Brexiti jõustumist 29. märtsil.

Lahkumislepingus sisalduv tagavaralahendus, mis näeb ette Suurbritannia jäämist tolliliitu ELiga seni, kuni jõutakse kokkuleppele Iiri saarel piiri tekkimist välistavas kaubanduslepingus, ei ole vastuvõetav May konservatiividele Briti parlamendis enamuse tagavale Põhja-Iiri Demokraatlikule Unionistide Parteile (DUP).

«On mitu võimalust, mida me uurime selleks, et kaasata parlamenti tulevikus suuremal määral,» lausus peaminister, lubades ka jätkata lisatagatiste taotlemist ELilt tagavaralahenduse ajutise olemuse kohta.

Iiri tagavaraplaani küsimus on Suurbritannias poliitiliselt väga tundlik. Briti valitsuse ametlikus õigusnõuandes hoiatatakse, et riik võib jääda 2020. aasta lõpuni plaanitava üleminekuperioodi järel tähtajatult tolliliitu ELiga, sest London ei saa praeguse leppe alusel ühepoolset õigust sealt lahkuda.

May vajab Brexiti-leppe heakskiitmiseks eelkõige oma mässuliste erakonnakaaslaste toetust, kelle eestkõneleja Jacob Rees-Mogg nimetas meedias levivaid teateid peaministri lahkumisleppega nõustumisest soovmõtlemiseks.

Enamik konservatiive peab leppe mahahääletamise korral tõenäolisemaks muutuva leppeta Brexitiga seotud hirme liialdatuks või arvab, et see on Euroopa Liidu kammitsatest vabanemiseks tasumist väärt hind, sõnas alamkoja liige Rees-Mogg.