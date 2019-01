Gabonis on käimas sõjaväeline riigipööre

Pöördumise edastas end Gaboni rahvuskaardi asejuhiks nimetanud leitnant Ondo Obiang Kelly. Ta on enda sõnul Gaboni kaitse- ja julgeolekujõudude noorliikmete patriootliku ühenduse president. Pöördumise järel kadus raadiosignaal.

Avalduses väidetakse, et president Ali Bongo tervislik seisund pole riigi juhtimiseks piisavalt hea. Noori inimesi kutsuti üles üheskoos olukorda riigis muutma.

Gaboni ajakirjanduse teatel kuuldi pealinn Libreville'is varahommikul ka laske, tänavatele on toodud tankid ning pealinna kohal tiirutavad helikopterid.

Valitsev perekond on naftarikkas Gabonis viimased 50 aastat võimul olnud. Praegune president Ali Bongo hakkas riiki juhtima 2009. aastal. Väidetavalt tabas presidenti oktoobris insult ja ta viibib tänini Marokos ravil.

Uue aasta puhul tehtud telepöördumises väitis 59-aastane president, et tunneb end hästi, kuid väitis, et on elanud üle rasked ajad. Sellega lootis riigipea lõpetada oma tervise kohta ringlevad kuulujutud.