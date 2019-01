Trumpi järeleandmine: piirimüür võib betooni asemel olla ka terasest

Nimelt pakkus president, et tema kinnisideeks saanud müüri ehitamiseks USA-Mehhiko piirile võib betooni asemel kasutada ka terast. See võib olla katse leida kompromissi demokraatidega, kes keelduvad müüri rahastamisest.

President tegi pakkumise valitsuse osalise tööseisaku kolmanda nädala alguses. Tööseisaku tõttu on sajad tuhanded föderaaltöötajad jäänud palgast ilma.

Trump ähvardas välja kuulutada riikliku eriolukorra, et alternatiivsel teel müüri ehitamiseks raha leida. Kõik oleneb aga järgmiste päevade läbirääkimistest. Demokraadid on keeldunud 5,6 miljardi USA dollari eraldamisest, mida Trump ebaseadusliku sisserände peatamiseks küsinud on.