USA dessantlaev saabus Mustale merele

Laeva pardal on umbes 500 merejalaväelast. Sõjaväelaste ja tehnika rannikule toimetamiseks on laeval ka viis õhkpadjaga transpordikaatrit. USS Fort McHenry veeväljasurve on 16 100 tonni, pikkus 190 meetrit, see on relvastatud suurtükkide ja rakettidega.