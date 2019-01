Presidendi kantselei kulud tänavu vähenevad

Presidendi kantselei kogukulud on alanud aastal 4,421 miljonit, mis on 7,5 protsenti vähem kui 2018. aasta eelarves, kui need olid 4,782 miljonit eurot, selgub riigieelarvest. Lisaks eraldas valitsus novembris presidendi kantseleile veel täiendavalt 166 000 eurot 2018. aastal toimunud kõrgete külaliste vastuvõtukuludeks.

«Lõppenud aasta kulud olid suuremad, kuna oli vaja katta Vabariigi Presidendi residentsi (Liberty) ehituse ärajäämisest tulenevad lepingulised kohustused Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) ning Eesti Vabariik 100 kontsert-lavastuse korraldamine, mis sajanda aastapäeva puhul oli suurem,» ütles presidendi pressiesindaja Mailin Aasmäe BNSile.

Presidendi kantselei hüvitas eelmisel aastal oma eelarvest RKASile projekteerimiskulud 354 000 eurot ning vabariigi aastapäeva kulud olid 385 000, mis oli umbes 135 000 euro võrra rohkem kui paaril varasemal aastal, selgitas Aasmäe.

Samas kasvavad alanud aastal presidendi palgafond, kuna presidendi palk ja sellega seotud teised tasud suurenevad vastavalt elukallidusele. Kui eelmisel aastal oli presidendi palgafond ja esindustasud kokku 157 000 eurot, siis tänavu 174 000 eurot.

«Presidendi töötasu suurus on sätestatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses. Seaduse kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Seega kui nende väärtused kasvavad, siis kasvab ka kõrgeim palgamäär,» ütles Aasmäe.

Hetkel on presidendi palk 5356 eurot, enne eelmist indekseerimist oli see 5288 eurot.

Lisaks makstakse presidendile esindustasu vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seadusele ja see on 20 protsenti ametipalgast. Presidendi abikaasa esindustasu on 30 protsenti presidendi ametipalgast, pärast presidendi ametivolituste lõppemist 20 protsenti kuni abikaasa surmani.

Samuti arvutatakse presidendi ametipension lähtuvalt ametipalgast ning see on 75 protsenti presidendi ametipalgast ning presidendi surma korral igale presidendi töövõimetule pereliikmele toitjakaotuspensioni, mille suurus on pool presidendi ametipensionist.