Raport: äärmuslased tekitasid infokampaaniaga vastuseisu ÜRO rändeleppele

Analüütikute sõnul oli see juhtum näide sellest, kuidas infokampaaniast võib kiirelt saada poliitiline reaalsus ning sellest, kuidas globaalne natsionalistide ja paremäärmuslaste võrgustik on võimeline protsessi kaaperdama.

Hollandi Tilburgi ülikooli professor Ico Maly ütles Politicole, et äärmuserakonnad on omavahel seotud. «Kõik need osapooled informeerivad üksteist ja võtavad omaks teineteise poliitilised positsioonid,» lisas ta.