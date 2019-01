Läti president usaldas valitsuse moodustamise Euroopa Parlamendi saadikule

President ütles ajakirjanikele, et eelmise nädala kohtumistel väljendasid erakonnad valmidust teha kostööd Kariņši juhtimise all, see aga tähendab, et Kariņš võib saada seimienamuse toetuse. Ta kutsus Kariņši täna kohtumisele, et arutada valitsuse esimusi ja vastutusvaldkondade jaotamist erakondade vahel.