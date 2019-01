EKRE maanteeprogramm maksaks ligi kaks miljardit eurot

Ühe kilomeetri neljarajalise maantee ligikaudne ehitusmaksumus on 4–6 miljonit eurot, ütles maanteeameti avalike suhete peaspetsialist Ursula Nõu. «Maksumus sõltub piirkonna maakasutusest tulenevast eritasandiliste ristmike, kogujateede, kergliiklusteede ning kommunikatsioonide mahust,» ütles ta Postimehele. Neljarajalise maantee ehitamise oluline kuluartikkel on Nõu sõnul keskkonnamõju leevendusmeetmete maksumus, näiteks ökoduktide, loomatunnelite, tarade ning müraseinte ehitamine ning haljastus.

Täna on Tallinnast lähtuva Tartu, Pärnu ja Narva suunal kokku 332 kilomeetrit kaherajalist, 135 kilomeetrit neljarajalist ning 22 kilomeetrit kolmerajalist maanteed. Võttes aluseks madalama nelja miljoni eurose kilomeetri ehitushinna maksaks neljarajalise maantee rajamine 1,328 miljardit ja kõrgeima kuue miljoni eurose ehitushinna puhul 1,992 miljardit.

Tallinna–Tartu suunal on kaherajalist maanteed praegu 126 kilomeetrit ja selle neljarajaliseks ehitamine maksaks 504–756 miljonit eurot. Tallinna–Pärnu suunal on kaherajalist maanteed 87 kilomeetrit ning selle neljarajaliseks ehitamine maksaks 348–522 miljonit, Tallinna–Narva suunal on kaherajalist maanteed 119 kilomeetrit ning selle neljarajaliseks ehitamine maksaks 476–714 miljonit eurot.