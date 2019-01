Saksamaa suurima andmelekkega seoses küsitleti teismelist noormeest

Politsei korraldas Edela-Saksamaal Heilbronnis eile läbiotsimise ja võttis kaasa prügikastide sisu ning majast leitud arvutid.

Nime all Jan S. tuvastatud mees pole enda sõnul süüdi, aga ta on väitnud, et tunneb varjunime Orbit all tegutsevat häkkerit, kes Twitteri kaudu vastutuse võttis. IT-sektoris töötav Jan ütles ringhäälingule ARD, et ülekuulamine kestis mitu tundi. Praegusel hetkel loetakse Jani Saksamaa suurima andmelekke asjus tunnistajaks.

Jan ütles oma Twitteri kontol, et on Orbitiga krüpteeritud sõnumite vahendusel suhelnud. Ta ütles, et Orbit saatis talle kirja vahetult pärast varastatud andmete avalikustamist ning väitis, et kavatseb oma arvuti hävitada. Jani sõnul on Orbit pärast seda kustutanud oma konto sõnumirakenduses, mille kaudu suheldi.

Orbiti Twitteri konto. FOTO: AFP/SCANPIX

Reedel tuli avalikuks, et Saksamaa IT-turvalisuse eest vastutav agentuur BSI uuris mitut tuntud poliitikut mõjutavat andmeleket. Ohvriks langes nii liidukantsler Angela Merkel kui ka president Frank-Walter Steinmeier.

Lekkes tehti avalikuks näiteks mobiilinumbrid, krediitkaardiandmed ja perepildid. See mõjutas erinevaid poliitikuid, kuulsusi ja ka ajakirjanikke.

Siseminister Horst Seehofer kohtub täna kriminaalpolitsei ja BSI esindajatega, et uurimise käiku arutada. Ilmselt saab Seehofer teada, millal BSI lekke avastas. Detsembris pidas BSI üht ilmnenud turvariski kõigest eraldiseisvaks juhtumiks ega sidunud seda laiema rünnakuga.