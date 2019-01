Video: Ühendkuningriik katsetas kaubaliikluse toimimist leppeta Brexiti korral

Katse algas täna ja selle raames saadeti hulk veokeid kohalikust lennujaamast Doveri sadamasse. Eesmärgiks on teha selgeks, kui tõsiseid häireid leppeta Euroopa Liidust lahkumine 29. märtsil põhjustaks.

Ootuste kohaselt peaks leppeta lahkumine tooma kaasa tariifid ja tollipiirangud, mis aeglustaks praegu kiire voolavusega praami- ja rongiliiklust saare ja Euroopa vahel. Kardetakse, et tohutud liiklusummikud Doveri sadamas kahjustaks oluliselt kaubandust. Briti parlament hääletab lahkumisleppe üle järgmisel nädalal.

Plaanide kohaselt kasutataks Manstoni lennujaama 6000 veoki parkimisplatsina, et vältida ummikuid teedel. Täna võttis katsest osa vaid 87 veokijuhti, kellest mitmed nimetasid seda ajaraiskamiseks.

Mõnede hinnangul on hea, et valitsus selliste asjade peale mõtleb, kuid sedavõrd väikeses mahus ei nähtud katsel suuremat mõtet. Juhtide sõnul tulnuks katsetus organiseerida tipptunni ajal.

«Kui aus olla, siis oli see ajaraisk. Vähemalt nad tegid midagi ja see töötas, aga 80 veokit pole meie arvates süsteemi testimine,» ütles üks juht.

Mõned Brexiti pooldajad on väitnud, et leppeta lahkumine ei tooks kaasa täiendavaid kontrolle. Prantsusmaa võimude sõnul tuleks aga läbi vaadata kõik toiduained ja üle piiri viidavad kariloomad.

Maanteetranspordi ühingu sõnul on Ühendkuningriigi leppeta lahkumise puhul täidetavad dokumendid sedavõrd keerulised, et ühe masina puhul võtaks see aega kaheksa tundi.