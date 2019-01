Hispaania deporteeris keskmiselt 30 migranti päevas

Kõige rohkem oli tagasisaadetute seas Maroko ja Alžeeria kodanikke, vastavalt 30 832 ja 4479. Mõlema riigi puhul lihtsustab deporteerimist asjaolu, et Hispaanial on nendega sõlmitud kahepoolsed tagasivõtulepingud.

Omaette arvestus on Hispaanial deporteeritud ELi kodanike kohta. Nemad pakiti koduteele valdavalt kuritegevusega tegelemise eest. Seda pingerida juhtisid rumeenlased (1530), prantslased (128) ja itaallased (101).

Märksa vähem on tagasi saadetud Sahara-aluse Aafrika riikide kodanikke, sest nende isikute tuvastamine on keerukam ja takistuseks on ka tagasivõtulepingute puudumine nende kodumaadega.