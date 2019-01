USA lapsehoidja tagastas emale magava imiku pähe surnud lapse

28-aastane Marissa Tietsort üritas imiku surma varjata ja maskeeris lapse emale tagastades nii, et tundus, et ta magab.

Wisconsini osariigi politseinike sõnul suri kahekuune poiss mitme tömbi esemega pähe saadud löögi järel ja Tietsort teadis last tagasi viies, et ta on surnud.

Väidetavalt riietas lapsehoidja surnud poisi talvetunkedesse ja kinnitas ta auto turvatooli ning suundus poiss-sõbragai McDondaldsisse sööma. Seejärel last emale üle andes tõmbas Tietsort poisi silmadele talvemütsi, et varjata tema surma.

Tietsort, kel on viis last ja kes on taas lapseootel, on varemgi laste väärkohtlemise eest karistada saanud. Wisconsini sotsiaaltöötajad viisid endaga kaasa neli tema lastest, kui naise poiss-sõber ametivõime nende väärkohtlemisest teavitas.