Töövõimetu saarlane mängis kiirlaenud kasiinos maha ja taotles pankrotti

Kuressaare kohtumajas kuulutati välja T. P. pankrot, mille jaoks oli ta ise 18. oktoobril taotluse esitanud. Mees on töötu, puuduva töövõime ja raske puudega ning saab igas kuus veidi üle 400 euro toetusi.

Võlad tekkisid juba mitu aastat tagasi, kui T. P. laenas kiirlaenu pakkujatelt raha ja mängis laenatud haigena kasiinos maha. Nüüdseks on võlgnik oma tervise kontrolli alla saanud, järgib arsti seatud ravimiskeemi ning tervis püsib stabiilne.

Kaks aastat on ta seadnud endale kasiinokeelu, kuid sellest hoolimata ei suuda ta rahaliste kohustustega toime tulla.

Pankrotihaldur Veli Kraavi ütles, et sellisesse seisu sattunud inimeste soov pankrotimenetluse ja võlgadest vabastamise menetluse abil laenuorjusest vabaneda on viimasel ajal Eestis üsna tihti levinud ja see hakkab muutuma juba massiliseks. Võimalust ei kasuta muidugi mitte ainult kasiinosõltlased, vaid ka kiirlaenuvõlgnikud, vangid ja muud elu hammasrataste vahele jäänud kodanikud, rääkis Kraavi.