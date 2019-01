Kim Jong-un on ilmselt visiidil Hiinas

Kimi eelseisvast visiidist kirjutas juba varem Lõuna-Korea ajaleht Hankyoreh, mis teatas anonüümsele allikale viidates, et Kimil on ees neljas tippkohtumine Hiina riigijuhi Xi Jinpingiga.

Täna kirjutas Lõuna-Korea ajaleht Munhwa Ilbo, et USA välisministeeriumi ametnikud kohtusid hiljuti mitmel korral Hanois Põhja-Korea ametnikega, et arutada Trumpi ja Kimi järgmist tippkohtumist. Ühtlasi hakkasid levima kuuldused, et kokkusaamine võiks toimuda Vietnamis