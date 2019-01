Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust on praeguseks kestnud üle pooleteise aasta. Selle lõpptulemus pole veel selgunud, kuid Brexit on juba põhjustanud jõujoonte ja koalitsioonide muutumist Euroopa Liidus (EL). Liikmesriikidevahelistes suhetes otsitakse uut tasakaalu. EL on kui taburet, millelt üks jalg on ära kukkumas.