Siseministeeriumi haldusalasse kuuluv Saksa Föderaalne Teabejulgeolekuamet (BSI) sai juba detsembri alguses poliitikutelt üksikuid vihjeid, et nende salasõnad võivad olla varastatud. BSI pidas neid eraldiseisvateks juhtumiteks ega saanud jälile, et ligipääs mõnede poliitikute kontodele on osa palju suuremast küberrünnakust.