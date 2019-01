Gibraltari peaminister: mingit suveräänsuse jagamist ei tule

Picardo sõnul on selline mõte "surnud nagu dodo". Ta viitas väljasurnud lennuvõimetule linnule dodole, kes on Mauritiuse rahvuslind.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütles novembris, et Madrid taotleb arutelu Gibraltari ühise suveräänsuse üle, kui Ühendkuningriik 2019. aasta 29. märtsil EL-ist lahkub.

Ibeeria poolsaare lõunatipus asuv Gibraltar on Briti võimu all alates 1713. aastast, kuid Madrid on pikalt tahtnud seda tagasi.