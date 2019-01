FAKTIKONTROLL: Kõigist rahvusvahelistest organisatsioonidest saab välja astuda

Rahvusvahelised organisatsioonid luuakse rahvusvaheliste lepingute alusel ja kõiki rahvusvahelisi lepinguid on võimalik lõpetada või neist taganeda, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Postimehele. Selle eelduseks on riigisisese pädeva organi otsus, kelleks rahvusvaheliste organisatsioonide asutamislepingute puhul on riigikogu, ning lepingu hoidjale teate saatmine, lisas ta.