Türgis ujutatakse üle 12 000 aastat vana linn

«Mu lapselapsed ei näe kohta, kus ma üles kasvasin, kus ma elasin. Nad hakkavad minu käest küsima: «Vanaisa, kust sa pärit oled? Kus sa elasid?» Mida ma siis teen? Näitan neile järve?,» ütles kohalik elanik Ayhan.

Ilisu tamm on Türgis suuruselt teine ja see on osa Kagu-Anatoolia Projektist (GAP), millega tahetakse elavdada regiooni majandust läbi hüdroenergia ja niisutamise.

Iidse Hsakeyfi linna umbes 3000 asukat on peatse üleujutuse eel aga jagatud kaheks. Kui osa neist on vihased nende kodu hävimise pärast, on teised kannatamatud Ankara lubatud majanduslike hüvede saamisel.

Kohalik elanik Ridvan Ayhan kritiseeris valitsuse kava häälekalt ning märkis, et linnast on üle käinud nii assüürlased, roomlased kui seldžukid, jättes endast maha hindamatu pärandi. «Iga kord, kui sa kaevad, leiad sa midagi erinevast tsivilisatsioonist. Hasankeyfi hävitamine on suur kuritegu,» ütles ta.

Türgi valitsus on aga kriitikat tõrjunud ja väitnud, et monumentide päästmiseks on tehtud kõike.

Näiteks augustis veeti linnast uude asukohta 1600 tonni kaaluv Artuklu Hamami saunahoone. Hiljuti veeti linnast kolme kilomeetri kaugusele ka 14. sajandi Ayyubidi mošee varemed.

Ajaloomälestiste äraviimine linnast on aga kaasa toonud ka turistide lahkumise. «Turistide ei ole enam. Kes peaks tahtma siia tulla?,» küsis kohalik Zeki.

Linna saatus ei ole aga veel lõplikult määratud, kuivõrd insenerid ootavad president Recep Tayyip Erdoğani luba tammi kolmanda lüüsivärava sulgemiseks. Värava sulgemisel upuks Hasankeyf umbes kolme kuuga.