Holland süüdistas kahes riigis korraldatud atentaadis Iraani

Hollandi salateenistusel on olulisi viiteid, et Iraan oli seotud kahe Iraani päritolu Hollandi kodaniku atentaadiga 2015. aastal Almeres ja 2017. aastal Haagis, ütles välisminister Stef Blok kirjas parlamendile.

«Need üksikisikud olid Iraani režiimi vastased,» lisas ta kirjas, millele oli alla kirjutanud ka riigi siseminister Kajsa Ollongren. «Holland arvab, et on võimalik, et Iraan oli seotud tapmiste ettevalmistamisega.»