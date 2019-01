Türgi mees ütles lahti venelannast tüdruksõbra lapsest: ma ei taha kasvatada vaenlast

Ta nõuab mehelt 15 000 Türgi liiri ehk ligikaudu 2500 euro suurust igakuist hüvitist. Seejuures viitas naine mehe edevusele ja tõdes, et see summa on väiksem kui mehe poolt igal nädalal riietele kulutatav summa.

DNA test kinnitas, et Akıllı on lapse isa, aga sellest hoolimata ei soovi ta lapse kasvatamises osaleda.

«Meie suhe ei kestnud nädalatki. Ma ei lubanud talle kunagi, et abiellume ega öelnud, et armastan teda. Ta kasutas last minu vastu, nõudis raha ja kaebas mu eitava vastuse pärast kohtusse,» ütles mees. «Ma ütlesin talle, et ei taha last. Ma ei taha kasvatada endale vaenlast. Laps mõistab seda, kui suureks saab.»