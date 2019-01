USA riigitöötajad koguvad raha arvete maksmiseks

Paljud valitsusseisakust mõjutatud töölised on algatanud veebikeskkonnas GoFundMe rahakogumiskampaania lootuses, et leidub abilisi, kes aitaks neil juba 18. päeva kestva palgata puhkuse üle elada. Kardetakse, et valitsusseisak võib jätkuda nädalaid, kui mitte kuid.

«President on öelnud, et võib pikendada seisakut mitme kuu või isegi aasta võrra. Kuniks seisak ei lõppe, muutuvad varud aina napimaks ning jooksevad viimaks täiesti tühjaks, nii et me ei suuda enam maksta üüri või kommunaalteenuste eest ega osta süüa. Iga summa, mida te olete valmis annetama, on tänuga vastu võetud,» lausus üks Massachusettsi osariigi ametnik Newsweekile.

Paljud riigitöötajad jätkavad tavapärase tegevusega, kuid ei saa valitsusseisaku ajal tehtud töö eest mingit tasu.

President Donald Trump peatas valitsuse töö 22. detsembril, kui demokraadid keeldusid eraldama Mehhiko piirile müüri rajamiseks 5,6 miljardit dollarit. Trump hoiatas, et seisak võib kesta pikalt, vajadusel kasvõi aastaid.

Valitsuse töö peatumine on mõjutanud sadu tuhandeid töötajaid. Kuigi paljud neist on väljendanud pahameelt, leidub neidki, kes Trumpi otsust toetavad.

Seni on nii Trump kui esindajatekoja demokraadid keeldunud oma põhimõtetest taganemast, viimased teatasid, et on valmis eraldama raha piirijulgeoleku parandamiseks, kuid mitte müüri ehitamiseks.