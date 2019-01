Wikileaks saatis ajakirjanikele juhised oma tegevuse kajastamiseks

47-aastane Assange on peaaegu seitse aastat end Londonis asuvas Ecuadori saatkonnas varjanud, sest ta arvab, et USA-le väljaandmise korral ootaks teda piinamine või surmanuhtlus. Teda tahab küsitleda ka Londoni politsei. Lisaks on ta väidetava seksuaalkuriteo tõttu uurimise all Rootsis.