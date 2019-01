Kitt: meil on kinnisvarabuum, aga see ei ole ohtlik

«Meil on kinnisvarabuum, Eesti ole mitte kunagi ehitanud nii palju kui praegu - 2018. aasta ehituse turumaht tuleb kolme miljardi alla ja see on ajaloo suurim number, see on märk kuumenemisest,» rääkis Kitt intervjuus ETV saatele «Esimene stuudio ».

Pangajuhi sõnul ei saa järgmine majanduskriis olema selline, et kinnisvarahinnad kukuvad ja kuskil on väga palju töötuid inimesi. «Järgmine majanduskriis saab olema selline, et lihtsalt veelgi vähem on töötajaid. Kui ettevõtted ei suuda palka maksta, siis inimesed kolivad ära - see on järgmine kriis.»