Raport: Venezuelas piinatakse sõjaväelasi ja nende pereliikmeid

Human Rights Watch ja Venezuela vabaühendus Foro Penal märkisid ühisraportis, et Lõuna-Ameerika riigi võimud on kinni pidanud ja piinanud ka mõne kahtlusaluse pereliikmeid.

Associated Press küsis siseministeeriumilt kommentaari, kuid seda ei õnnestunud kohe saada. Venezuela valitsus on tõrjunud varasemad teated piinamiste kohta ning väitnud, et järgib inimõigusi.