Keskerakonnale viidi kilekotiga raha: vaata, kes kui suure summa erakonnale annetas

Endine keskerakondlane Evelyn Sepp rääkis rahvusringhäälingule, et kümmekond aastat tagasi oli tavaks teha varjatud annetusi kõikides erakondades. Tavapärane oli teha sularahaannetusi. «Jah, ka mina olen seda teinud,» ütles Sepp.

Keskerakonna oma kodulehelt leitavatest andmefailidest on näha, et Sepp annetas 2006. aastal erakonnale aastaga 32 900 krooni.

Kuid toona tegid erakonnale suuri annetusi ka teised täna Eesti poliitika kõige kõrgemasse tippu tõusnud poliitikud, sealhulgas ka peaminister Jüri Ratas.

Toona Tallinna linnapea rolli täitnud Ratas annetas aastaga 41 840 kroon. Keskmine palk oli toona 10 000 krooni, Ratas teenis linnapeanaühes kuus kätte umbkaudu 30 000 krooni. Peaminister Jüri Rataselt pole õnnestunud Postimehel kommentaari saada. Lisaks tegi ebastabiilse rütmiga annetusi ka Ratase isa.

Pealtnägijale ütles Ratas, et tema pole hämarate raha liigutamistega seotud. «Kui keegi on toonud kilekotiga sularaha, sealhulgas ka 2006, siis tuleb sellest anda korrakaitseorganitele teada. Ma ei ole osalenud nendes,» kinnitab peaminister.

Kummalisena näivad ka teiste erakonnaliikmete annetused. Näiteks Mihhail Stalnuhhin tegi 2006. aasta 5. juulil Eesti keskmise palga suuruse annetuse. Kaks päeva hiljem edastas Stalnuhhin erakonna kontole uuesti 10 000 krooni. Ja vähem kui kuu hiljem veel 10 000 krooni. Seega tegi mees ühe kuu jooksul erakonnale kokku 30 000 kroonise kingituse.

Kokku tehti Keskerakonnale 2006. aastal annetusi ligi 7 miljoni krooni eest. Pole teada, kui suur osa sellest tehti sularahas.

Keskerakondlane Evelyn Sepp ütles täna rahvusringhäälingule, et erakonna juhatuses olevad inimesed pidid teadma erakonna rahaasjadest. «Erakonna juhatuses olevad inimesed ei saa olla nii rumalad, et ei tea, kuidas erakonna tulud ja kulud tekivad".

Peaminister Jüri Ratase annetuste kohta ütles Sepp, et «see on tema valik otsustada, mida tal avalikkusele öelda on».

2006. aastal kuulusid erakonna juhatusse Jaak Aab, Marika Tuus, Enn Eesmaa, Heimar Lenk, Mailis Reps, Ain Seppik, Aadu Must, Andres Vään, Eevi Paasmäe, Jüri Ratas, Tõnu Anton, Jaan Kundla, Henri Kaselo, Vilja Savisaar, Toomas Varek, Siiri Oviir ja Edgar Savisaar.

Järelvalve: ainult erakonna juhid teavad tõde

Erakondade järelvalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand tõdes, et toona käisidki asjad teistmoodi. «Erakonna rahastamise järelvalve seadust muudeti 2011. aastal. Siis tekkis järelvalve komision, enne seda kuulus rahastamise järelvalve riigikogu erikomisjoni kätte, kes kunagi ei leidnud midagi,» ütles Tarand.

Tarand selgitas, et sularaha kontole panemises pole midagi ebaseaduslikku, aga küsimus on, kas see raha võis pärineda mõne anonüümse annetaja poolt. «Talle võidi teha kontole ülekanne, Sepp võttis välja ja viis sularahas erakonna kontole,» ütles Tarand.

Kuidas saada teada, kui suur osa annetustest tehti sularahas? Tarandi hinnangul on see ülimalt keeruline. «Ainult erakonna juhtpersoonid teavad seda ja nemad midagi ei ütle. Räägivad, et rahadega tegeles raamatupidaja ja nüüd on juba uus teenusepakkuja ja nii edasi,» ütles ta.