Itaalia siseminister otsib Poolast liitlasi europarlamendi valimisteks

Maikuistest europarlamendi valimistest tõotab tulla võitlus Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni juhitava Euroopa Liidu meelse leeri ja populistlike euroskeptikute vahel, kelle eesotsas on Salvini.

Salvini kavandatavat kohtumist Poola võimuerakonna juhi Jarosław Kaczyńskiga jälgitakse tähelepanelikult, sest see peaks näitama, kas itaallasel õnnestub koondada rahvuslased kogu Euroopa tasandil.

Salvini Põhjaliiga ja Kaczyński Õiguse ja Õigluse partei on mõlemad migratsioonivastased ega ole rahul EL-i toimimispõhimõtetega.

«Erinevaid liikmesriike koheldakse väga sarnastes olukordades üsna erinevalt, nii et ilmselt on see diskrimineerimise definitsioon,» ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki täna USA ringhäälingule CNBC.