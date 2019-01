FAKTIKONTROLL: Venelased ei ole massiliselt Põhja-Tallinnast ära kolinud

Kallase sõnul saavad eestlased endale lubada kinnisvara pealinna kallimates rajoonides ning nad on Lasnamäelt ära kolinud ning venelased on Põhja-Tallinnast kolinud Lasnamäele. Kallas ütles Postimehele, et tema väite aluseks on inimgeograafide uuringud, mille järgi on etniline geograafiline eraldatus Tallinnas nõukogude ajaga võrreldes suurenenud.