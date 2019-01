Narkoparun El Chapo alluvuses töötanud palgamõrvaril oli helikindel mõrvaruum

Võimudega koostööd tegev endine Sinaloa narkokartelli liige Edgar Ivan Galván ütles palgamõrvari tööruumide kohta: «Ükskord viis ta mind majja, kus oli plaaditud valge põrandaga tuba. Seal tappis ta inimesi.» Tapamaja asukohaks oli Ciudad Juarez Mehhikos. Samas ei selgunud selle täpne asukoht ega ka see, kui paljud inimelud seal lõpetati.

Tunnistaja sõnul oli palgamõrvar talle öelnud, et maja on helikindel. Samuti nägi Galván isiklikult ruumi põrandas äravoolutoru, mis lihtsustas räpaste tegude tagajärgede koristamist. «Sellest majast ei tulnud enam keegi välja,» lausus tunnistaja kohtus.

41-aastane tunnistaja ütles, et ta töötas varem taksojuhina Texase osariigi El Paso linnas, aga sattus pärast abielu lahutamist narkokaubitsejate maailma. Tal tekkis komme minna üle piiri Mehhikosse, et Ciudad Juarezis pidutseda. Just pidutsedes puutus ta esmakordselt kokku ka narkokaubitsejatega.