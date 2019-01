Briti parlament ei luba valitsusel Brexiti-kavaga viivitada

Parlamendi alamkoda hääletas täna eelnõu poolt, mis näeb ette, et kui parlament lahkumisleppe tagasi lükkab, peab valitsus varuplaaniga välja tulema kolme päeva jooksul. Varem oli valitsusel aega varuplaaniga väljatulemiseks 21 päeva.

Briti parlament hääletab järgmise nädala teisipäeval May ja Euroopa Liidu liidrite novembris sõlmitud lahkumisleppe üle. Ootuste kohaselt lükatakse lepe tagasi.

Lahkumisleppe vastased saadikud kahtlustavad, et valitsus võib kasutada venitamistaktikat, et viimasel hetkel sundida parlamenti valima kas May leppe või leppeta Brexiti kaose vahel.