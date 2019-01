Konservatiivsed moderaadid pakuvad viimast meeleheitlikku lahendust, et Rootsis võimule saada: tagamaks Keskpartei ja liberaalide toetust nende peaministriks ihkavale juhile Ulf Kristerssonile, kavatsetakse väidetavalt must valgel kirja panna, et paremäärmuslikele Rootsi demokraatidele ei anta mingit mõju- ega koostöövõimalust. Lubaduse kontrollimise hoovana lubatakse väikeparteidel igal ajal valitsus kukutada.