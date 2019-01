Kongo DV presidendivalimised võitis opositsioonikandidaat Tshisekedi

Kongo Demokraatliku Vabariigi katoliku kirik on hoiatanud valimiskomisjoni, et ebaõigete presidendivalimiste tulemuste avaldamise korral võib puhkeda rahvaülestõus. Aafrika suuruselt teises riigis suure mõjuvõimuga katoliku kirik on varem öelnud, et selle andmetel on valimistel selge võitja. Valimisi vaatles kõigis valimisjaoskondades umbes 40 000 kiriku vaatlejat.