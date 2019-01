Kanadas suri riiete annetuskasti kinni jäänud naine

Kriitikud nimetavad kaste surmalõksudeks. «Kahjuks ei mõelnud annetuskasti väljatöötajad kordagi sellele, et keegi võib neisse kinni jääda,» ütles professor Ray Taheri. «Siis saab neist inimeste jaoks lõks.»

Mitmed heategevusorganisatsioonid on asunud oma annetuskaste linnapildist ära viima, sest alates 2015. aastast on Kanadas hukkunud seitse neisse kinni jäänud inimest.

Nimelt on kastid ehitatud nii, et neist poleks võimalik midagi varastada. See aga põhjustab kastist siiski varastada üritavate inimeste kinnijäämise kasti ava ja turvaklapi vahele. Inimesed surevad valdavalt hingamisraskuste tõttu.