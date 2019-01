Vaktsineerimisvastased lõid Elurikkuse Erakonda kiilu

Elurikkuse Erakond eesotsas Artur Talvikuga on avalikult kuulutanud, et nende visioon on otsedemokraatia – rohkem otsustamist tuleb anda rahva kätte. Ka erakonna sees püütakse hoida kõigiga arvestavat printsiipi. «Kui meil tekivad eriarvamused, siis me hääletame,» ütles Talvik.