Mõjukas väljaanne Politico kajastas Juhan Partsi koostatud raporti tulemusi

Euroopa Kontrollikoda avaldas täna raporti, milles kritiseeritakse Euroopa Komisjoni ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tegevust võitluses Euroopa Liidu rahastusega seotud pettustega.

Politico kirjutas, et OLAF on ainus institutsioon, millel on Euroopa Liidu tasandil võim viia läbi iseseisvat uurimist. Väljaande sõnul on OLAF tegutsenud erinevate pettuste paljastamisega Tšehhis, Ungaris ja Rumeenias. Näiteks uuriti Ungari ettevõtet, mille kaasomanik oli peaminister Viktor Orbáni väimees.

Siiski leiab Euroopa Kontrollikoda, et Euroopa Liidu eraldatud vahendite väärkasutamise vastu võitlemisel ei tee OLAF piisavalt head tööd.

«OLAF-i tulemused on tõesti üllatavalt nõrgad,» ütles väljaandele Politico Kontrollikoja liige Juhan Parts, kes ühtlasi oli vastutav täna avaldatud raporti koostamise eest. «Me vajame tõepoolest olulist reformi ja OLAF-i rolli ümbermõtestamist.»

Eesti endise peaministri sõnul on äärmiselt murettekitav, et kümnest eurooplasest seitse ütles Eurobaromeetri uuringus, et Euroopa Liidu eelarvega seoses leiab sageli aset pettusi.

Parts tõdes, et Euroopa Pettustevastases Ametis on puudu heidutusvõimest ja vastutustundlikkusest, sest kuigi OLAF uurib Euroopa Liidu rahadega seotud pettusi, ei ole sel võimu oma raportite põhjal süüdistusi esitada või raporteid kohtus kaitsta.

OLAF-i juht Ville Itälä nõustus kriitikaga: «Nii nagu Kontrollikoda ütles, tuleks OLAF-ile tõesti anda tugevam, strateegilisem roll, mis puudutab Euroopa Liidu rahastustega seotud kuritegude vastast võitlust. See protsess on juba käimas.»