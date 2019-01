Pompeo: USA toob kriitikast hoolimata oma väed Süüriast ära

Pompeo on ringsõidul Lähis-Ida riikides, et hajutada nende kartusi, mille tekitas ootamatu vägede väljaviimise plaan.

Detsembri keskel teatas USA president Donald Trump vägede koju toomisest ja siis ütlesid USA ametnikud, et seda tehakse 30 päeva jooksul. Eelmisel nädalal asus Trump aga oma sõnu sööma, kui ütles hoopis, et väed tuuakse Süüriast välja aeglaselt ning seni võitlevad nad ISISe mässulistega.

USA rahvusliku julgeoleku nõuniku John Boltoni sõnul sõltub USA vägede Süüriast välja viimine teatud eeltingimuste täitmisest, mistõttu ütles ta sel nädalal, et kavatseb paluda reisil Ankaralt kinnitust, et Põhja-Süüria kurdid võivad tunda end turvaliselt.

Ühendriikide välisminister Mike Pompeo ütles eelmisel nädalal USA vägede väljatoomist Süüriast kommenteerides: «Tähtis on tagada, et türklased ei tapaks maha kurde, kaitsta usuvähemusi seal Süürias. Kõik need asjad on endiselt osa Ameerika missioonist.»