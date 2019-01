Video: Venemaa kinnitas, et Uus-Meremaa kohal lennanud tulekera oli nende satelliit

Satelliidi dramaatilise languse jäädvustasid telekaamerad, mis edastasid kriketimängu Uus-Mermaa ja Sri Lanka vahel. Mängu kommentaator arvas alguses, et tegu on meteoriidilangusega.

«Satelliit põles täielikult tihedas atmosfääris Atlandi ookeani kohal umbes 100 kilomeetri kõrgusel,» teatas Vene kosmosevägi ja lisas, et satelliidi saabumine maale oli kogu aja nende kontrolli all. Seadme kasutamine lõpetati 2012. aastal ja see saadeti orbiidile 2007. aastal.