Soome kohus mõistis endise Iraagi sõduri süüdi sõjaroimades

41-aastane Ahmed Jabbar Hasan, kes oli 2003.-2015. aastani Iraagi armee kapral, sai 18 kuu pikkuse tingimisi karistuse laiba rüvetamise eest. Rahvusvahelise õiguse järgi on see sõjakuritegu.

Hasan võttis teod omaks, kuid ei leidnud, et need oleksid sõjakuriteod.

Iraaklane ütles kohtus, et ISISe võitleja, kelle ta tappis, oli terrorist ja pani toime palju tõsisemaid kuritegusid. Hasan siiski eitas kellelegi valu või kannatuste põhjustamist. Hasanit ajendas teadmine, et ISIS on neli tema võitluskaaslast vangi võtnud ja hukanud, selgub kohtudokumentidest.