40ndates lahutatud Zhou Xinsen kartis tulevikus üksi jääda, mistõttu istus ta nagu tuhanded teised hiina mehed arvuti taha, et leida odav ja kiire lahendus poissmehe staatusest vabanemiseks. Selleks oli vietnamlannast pruut. Zhou on üks miljonist mehest, kes vaevleb Hiina väga tiheda konkurentsiga abieluturu tõttu. «Minuealistel on väga raske leida hiinlannast naine,» ütles 41-aastane Zhou.