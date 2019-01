Venemaa laiendab palgasõdurite abil mõjuvõimu Aafrikas

Väljaande Bloomberg allikate kohaselt saadetakse Wagner Grupi võitlejad Aafrika riikidesse, et nende tegevuse eest vastutasuks saada maavarade kaevandamisõigusi ja avada uksi teiste ärivõimaluste jaoks. Allikate sõnul on Wagner Grupp Mustal Mandril tugevalt esindatud: kohal ollakse vähemalt kümnes riigis ja see ring on laienemas.