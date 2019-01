USA vastuseis ei võimaldanud Horvaatial Iisraelilt hävitajaid osta

Kuid Washington oli USA hävitajate müügi vastu, sest soovis, et sellelt kõrvaldataks Iisraeli lisatud elektroonikasüsteemi uuendused, märkisid Horvaatia ametnikud.

"Iisrael teavitas ametlikult meie kaitseministeeriumi, et ei saa kahjuks Ühendriikidelt kohast nõusolekut F-16-te tarnimiseks," lausus kaitseminister Damir Krstičević.

Iisraeli delegatsiooni juhtinud kaitseministeeriumi kõrge ametnik Udi Adam märkis, et "kahjuks ei õnnestunud projekti realiseerida asjaolude tõttu, mis ei allu meie kontrollile".

Pärast mitu kuud kestnud viivitust palus Zagreb reedel Iisraelilt ametlikku informatsiooni selle kohta, kas lennukite tarne on võimalik.

Krstičevići sõnul on Horvaatial endiselt olemas poliitiline tahe oma lennuväevõimekuse säilitamiseks.

"Ma olen veendunud, et me leiame viisi see teostada."