Ametnik: USA sõjavägi on osa varustust Süüriast välja viinud

CNN lisas, et ametiisikute sõnul soovib Pentagon presidendile märku anda, et töötab tema eesmärgi suunas.

"Me arutame presidendi taandumisotsust, et teha seda Süüria kirdeosast viisil, mis tagaks, et ISIS on löödud ega suuda ennast koguda ja taas ohtlikuks muutuda," lausus Bolton Jeruusalemmas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga peetud läbirääkimistel.