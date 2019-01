Porošenko: Ukraina sõjavägi vastab NATO standardile tuleval aastal

«2020. aastal on Ukraina relvajõud korraldatud ja suudavad tegutseda täielikult NATO standardite ja riigi julgeoleku seaduse alusel,» märkis Porošenko kohtumisel Rivne oblasti Zdolbunivi linna elanikega, edastas presidendi pressiteenistus.

Ta rõhutas, et Ukraina taaslõi oma relvajõud nelja aastaga ja täna on need sajad tuhanded sõjamehed korralikult kombel ettevalmistatud, hästi relvastatud ja varustatud.