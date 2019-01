Indias leiti moondatud ja happega üle valatud tüdruku laip, politsei kahtlustab autapmist

India Bihari osariiki vapustas läinud pühapäeval uudis 16-aastase tüdruku moondatud laibast. Tema elutult kehalt olid lõigatud rinnad ja pead oli söövitatud happes. Tüdruku pere väidab, et teda oli ka vägistatud.

Julm tapmine leidis aset India ühes vaeseimas piirkonnas ja seda võrreldakse 2012. aastal riigi pealinnas New Dehlis aset leidnud tudengi grupivägistamise ja mõrvaga, sest on uut kriitikat tõmmanud naistevastasele vägivallale Indias.

Politsei pole aga kindel, kas tüdruk pere versioon temaga juhtunust peab paika ja kahtlustab, et teismeline võis leida oma lõpu just lähedaste käe läbi. Tüdruku pere väidab, et ta vägistati ja mõrvati ning politsei ei reageerinud piisavalt kiiresti kui nad lapse 28. detsembril kadunuks kuulutasid.