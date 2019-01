Kaarel Tarand: ilmselt on kõik erakonnad liigutanud raha viisil, mida täna peame kuritegelikuks

«On väga tõenäoline, et igal vähegi eakamal erakonnal on ajaloos toimunud rahalisi tehinguid, mis tänaste reeglite piires oleks kahtlased ja kuritegelikud,» ütles Erakondade järelvalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand.

Endine Keskerakonna ja riigikogu liige Evelyn Sepp tunnistas selle nädala alguses, et ka tema on kunagi erakonna kassasse n-ö kilekotiga raha toonud.

Ta on pärast keskerakondlast Tarmo Lausingut ja endist reformierakondlast Silver Meikarit kolmas poliitik, kes on avalikult tunnistanud, et neile toodi kilekotiga tundmatut raha, mis kästi erakonna kontole annetusena kanda. Ka nemad kinnitavad, et varjatud annetuste tegemine oli toona täiesti tavapärane asi.

Erakondade rahastamist kontrolliv Tarand tõdes, et Eesti suuremad erakonnad Keskerakond ja Reformierakond on ajast aega pidanud vastu seisma rahalistele probleemidele. «Ja kui need MTÜd ei suuda raha asjadega hakkama saada, siis kuidas me peaksime neid usaldama riigi asju ajama?» küsis ta.

Tarand ütles, et täna on väga raske kinnitada ja tõestada, kas vilepuhujate sõnad vastavad tõele. «Jääb ikka sõna sõna vastu olukord,» ütles Tarand. «Üldine arvamus, et kõik olid ju niikuinii pätid. Me teame seda, aga kohtulikku lahendit enam teha ei ole võimalik,» lisas ta.

Tarand kinnitas, et tänaseks on olukord paranenud. «Tänases uut tüüpi infoühiskonnas jääb igast tehingust jälg. Kui oled kuskilt leidnud kotitäie ja tuled Postimehe reklaamiosakonda, et tahad reklaami, siis ka teie küsite, et kust see raha tuli. Ütlete, et teeme ikka ülekandega ja jääb digitaalne jälg,» ütles ta.

«Aga kui mõnda erakonda tabab raha puudus, siis tal võib olla kiusatusi. Nad võivad otsida sarnaseid võimalusi nagu toona kasutati,» ütles Tarand.

Sepp rääkis «Pealtnägijale», et kümmekond aastat tagasi tehti sellisel viisil varjatud annetusi kõikides erakondades. «Jah, ka mina olen seda teinud. Tõesti,» tunnistas Sepp.