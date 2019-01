Venemaa mõtleb kärpida piiri rikkunud lennukite tulistamise piiranguid

Eelnõu kohaselt antakse häire, kui võimalik rikkuja on lähenenud riigipiirile 50 kilomeetri, Ida sõjaväeringkonnas 100 ja merealal 150 kilomeetri kaugusele.

Rikkujat hoiatatakse kõigepealt visuaalselt ja raadiotsi, et allumatuse tõttu avatakse tema pihta tuli. Enne rünnakut antakse hoiatuslask.

Kui piiririkkuja õhusõiduk ikka ei kuuletu, tulistatakse see alla.

Sõjaväelased arvavad, et see meede võib takistada lennukite kasutamist terrorirünnakuteks. Selline seadus on olemas mitmes riigis, kaasa arvatud USAs.