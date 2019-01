Kaarel Tarand: parteide mineviku hämaraid rahastamismudeleid ei saa enam tõestada

Küsin uuesti. Kas me võime arvata, sest väita me ei saa, et aastaid tagasi oli hämara sularaha kilekotiga parteikontorisse toomine massiline? Kas me võime arvata, et seda tegid Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid?

Tõenäoliselt on õige väide, et igal vähegi eakamal erakonnal Eestis on tema ajaloos toimunud rahalisi tehinguid, mis tänaste reeglite piires oleksid kahtlased, hämarad, mustad või kuritegelikud. Õnneks on see paljude poolt kirutud infotehnoloogiline areng ning uut tüüpi ühiskond selline, et igast teost jääb jälg. Esiteks on sularaha liikumine üldmahult vähenenud, neid inimesi, kellel on lakkamatult vaja sularahaga õiendada on vähem, kui pisisummad välja arvata. Kui sa võtad raha oma ettevõttest põhjendamatult välja, jääb sellest jälg. Raha liigutades jääb jälg. Teiseks, isegi kui sa leiad kotitäie raha ja tuled sellega Postimehe reklaamiosakonda ning tahad saada selle eest reklaami, siis tekib jälle jälg. Postimehe reklaamiagent küsib, kust sa said ja teeb ettepaneku koostada arve ning kanda raha kontolt kontole.

Musta rahaga õiendamine on muutunud üldiselt palju keerulisemaks. Ükski erakond oma majandusaasta aruannetes ei deklareeri, et tal on kapis palju, et tal on suur seif. Aastatetagune juhtum Keskerakonna sularahaga on veel kohtutes lahendust ootamas.

Kas Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjonil on piisavalt hoobasid ja jõudu, et selle järelvalvega tegeleda? Kas sa julged väita, et erakonnad arvestavad teie komisjoniga?

Kaheksa aastat tegutsenud komisjoni kohta võib öelda, et kuna ta on järjekindel ja järjepidev, siis erakonnad teavad, et see komisjon ei kao kuhugi ära. Ei juhtu nii, et panen silmad kinni, magan öö ära ja hommikuks on läinud ning ei tule uuesti oma kirja, nõudmise või ettekirjutusega. Ma lepin sellega, et neid reegleid, mis praegu kehtivad, tuleb täita, meeldib see või mitte. Nad täidavad ka.

Komisjon ei ole repressiivorgan, mis esimese asjana enne hoiatamist karistama kipub. Nüüd tuleb valimistele ka tõenäoliselt mitu uut erakonda, kelle finantspaberid algavad alles eelmise aasta detsembrist või novembrist. Kui esimesel korral tekib neil aruandluses mingi viga või puudujääk, siis loomulikult komisjon nõustab ja püüab nad järje peale aidata. Kui meie nõuandeid ei kuulata, siis saadetakse kirju ja lõpuks tehakse ettekirjutus, et te peate selle ära tegema. Varem või hiljem need tuleb täita, see on vääramatu jõud. Selles mõttes on asi hästi.