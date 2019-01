Uus trend: avatud kontorite aeg on möödas, elagu kabinetivaikus!

Uues kontoris ei tohiks koosoleku ajal tukk peale tulla, sest ventilatsiooni projekteerimisel on arvestatud inimeste, mitte ruutmeetritega. Pildil on Pipedrive nö spordikorruse nõupidamisruum. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Teistmoodi on uues majas lahendatud ka ruumide ventileerimine. «Varasemalt me panime tähele, et pool tundi pärast koosoleku algust hakatakse haigutama ja muututakse uimaseks, sest õhku napib,» rääkis Henk. Uues hoones on ventilatsioon seadistatud mitte ruutmeetrite, vaid ruumis viibivate inimeste arvu järgi.

Läbi mitme korruse on Pipedrive uues büroos kööginurgad. Tuleohutuse tõttu on kööginurk varrustatud erilise turvarulaooga ja spinklersüsteemiga. Turvakardin on tehtud sarnasest kangast, mis tuletõrjevoolikud. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Kui kõrval asuvas Telia büroos on kõige tavatuma sisekujundusega ülemine ehk nõupidamiste korrus, siis Pipedrivel on selleks esimene ehk nö lõõgastusala.

Kontori esimesel korrusel asub lauatenniselaud. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Maja filosoofia on, et oleks rohkem lõbu, aga tehtaks ka rohkem tööd ja seetõttu on need alad üksteisest eraldatud,» ütles Henk. Pipedrivelegi on hästi tuttav see mure, et kui üks seltskond tähistab kööginurgas kringlisöömisega kellegi sünnipäev, siis sealt kostev lõbus melu rikub tuju neil, kes tahaksid rahus tööd teha.

«Need kaks asja – töö ja lõbu – ei toimi kontoris hästi koos ja seetõttu ongi need eri korrustel. Siin saab rahus pinksi mängida või juttu ajad, ilma et kedagi see häiriks,» rääkis Henk.

Kui hoonesse tulevad söögikohad, on lõõgastusalal oma toidutänava, kuhu oodatakse pealinna tänavatoidu pakkujaid. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Esimesel korrusel on nii oma jõusaal, suur üldala, kus saab pidada koosolekuid, aga ka söögiala, kus nagu moodsates firmades kombeks on laual pidevalt suupisted ja külmikus ootab jahe jook. Aga seal on ka vana Peugeoti buss, mis on kuulus nö võileivabuss üle maailma, kuna sinna sisse on üsna hea toimivat kööki ehitada. Sellesse oodatakse ametisse pealinna tänavatoidu pakkujaid. «Maja alla tuleb küll kaks söögikohta, aga aeg-ajalt kontoris pakutav tänavatoit on hea vaheldus,» sõnas Henk.

Oma jõusaal on suuremates firmades juba tavaline. Pipedrive saalist avaneb hea vaade ümbruskonnale. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Vana kaubik pole kindlasti mitte kõige tavatum asi selles kontoris. Jõusaali kõrval asub iglusaun, mille hiljuti ostis režissöör Guy Ritchie soovitusel ka jalgpallur David Beckham. «Me ise arvame, et enamus ettevõtteid maailmas lähevad uppi, sest asutajad lähevad omavahel riidu,» rääkis Henk. Eriti suur tõenäosus selleks on esimestel aastatel. Kuna Pipedrive loojatel oli kombeks saunas käies asjad selgeks rääkida, siis õnnestus neil tüli majas vältida.

Pipedrive uues kontoris on ka hiljuti ilmakuulsaks saanud iglusaun, selle eesruum on ühtlasi nõupidamiste ruum. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Iglusauna eesruumis aga saab saunavabal ajal nõupidamisi pidada. «Äkki natukene loovam keskkond paneb mõtted avaramalt liikuma,» loodab Pipedrive kaasasutaja. Hengi sõnul on tänapäevased töötingimused uute töötajate leidmisel väga olulised. «Mitte just kõige olulisem, aga inimeste jaoks on oluline see – kas nad tunnevad end tööl hästi või mitte,» sõnas ta.

Pipedrive esimene korrus on nö lustlikum, seal on linnatänava, mägi ja metsarada. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Arhitekt Jaan Pordi sõnul tuli ilma kindlate töökohtadeta kontorite trend Eestisse Rootsist, kus u 40 protsenti ettevõtetes on olemas võimlaus teha tööd kodust ja kontoris käiakse vaid nõupidamistel. Eestis rajasid esimestena sellised bürood oma töötajatele Tele2 ja Telia. Arhitekti sõnul ei saa öelda, et nad oleksid kontori rajamisel teinud vale valiku. «Firmad on erinevad ja nende vajadused samuti,» toonitas ta.

Pipedrive esimesel korruse on ruum, kus saab pidada koosolekuid või lõõgastuda. Üks väike koosolekuruum on ehitatud lae alla. Pipedrive sisekujunuduse üks loojatest on Katrin Kaevats. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Tulevikulahendustest rääkides on Port veendunud, et traditsioonilisi - kaks inimest kabinetis - büroosid enam ei ehitata, kui just mõned riigiettevõtted välja arvata. Küll aga on viimasel ajal saanud trendiks ümbertõstetavate seintega kontoreid, mis täna võivad olla avatud kontorina kasutusel, aga kui 30 aasta pärast soovitakse just kümneruutmeetriseid kabinette, siis on hoones kommunikatsioonid paigutatud nii, et see on võimalik.

Kuna Pipedrive töötajad asuvad mitmes riigis, siis on kontoris olemas magamisnurk kaugemalt tulijatele või pikki tööpäevi tegijatele. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Ülemiste liigub hästi kindla sammuga selles suunas, et kõik kontoripinnad oleksid võimalikult vähese vaevaga ja kiiresti ringitõstetavad. Selline sissekirjutatud paindlikkus jällegi seab üsna tugevad piirid keskkonnale ning arhitektuurile kus kõik on lõppkokkuvõttes moduleeritud ja stuktureeritud,» sõnas Port.

Pipedrive kontori sisearhitektuuri autorid: Katrin Kaevats, Silvia Leet, Jaan Port, Markus Nimik Hoone arhitektuuri autorid: Jaan Port, Neeme Tiimus, Markus Nimik, Katrin Kaevats, Veiko Valge