Afganistan keeldus Saksamaalt väljasaadetud asüülitaotleja tagasivõtmisest

Saksamaa väljaanne Bild kirjutas, et Afganistan keelas riiki sisenemise Saksamaalt väljasaadetud afgaanist asüülitaotlejal, kellel on ulatuslik kuriteoregister.

Ebaõnnestunud väljasaatmise tulemusena lennutati 23-aastane afgaan Mortaza D. sel nädalal tagasi Saksamaale Münchenisse, kus ta viibib noorte kinnipidamiskeskuses ja ootab oma edasist saatust.

Bild kirjutas, et esimest korda juba 2010. aastal Saksamaal asüüli taotlenud Mortaza on toime pannud enam kui 20 kuritegu, mille eest on ta Saksamaal ka vanglakaristust kandnud.

Afganistani valitsuse sõnul pole aga mehe kuriteoregister põhjus, miks teda kodumaale tagasi ei lubata.

«Inimene on vaimselt haige ja kahe riigi (Afganistani ja Saksamaa) ühisel otsusel saadeti ta tagasi Saksamaale,» ütles Afganistani naasvate inimeste tugiisik Murtaza Rasuli uudisteportaalile Deutsche Welle. «Vastavalt kokkuleppele, mis Afganistanil Saksamaaga on, ei saa siia tagasi saata haavatavaid inimesi. See mees vastab kriteeriumitele ja saadeti seetõttu tagasi Saksamaale.»

Saksamaa siseministeerium keeldus Mortaza vaimse tervise võimalikke probleeme kommenteerimast, viidates mehe eraelu puutumatusele. Siiski kinnitati kokkulepet, mille kohaselt ei saadeta Afganistani tagasi inimesi, kes põevad tõsist haigust, mida pole võimalik kodumaal ravida.

Samuti tõdes ministeerium, et Mortaza tagasisaatmise teine põhjus oli see, et tema dokumendid polnud korras ja tema isikus ei olnud võimalik piiril veenduda. See on aga kummaline, sest mehe reisidokumendid väljastas Afganistani konsulaat ning kõigi eelduste kohaselt poleks pidanud dokumentidega probleeme olema.