India meditsiinitöötaja jättis sünnitusel keha küljest lahti rebenenud loote pea ema üsasse

Indias keerulise sünnituse juures viibinud meesõde tõmbas kohaliku meedia teatel loote kehast liiga kõvasti, mistõttu see pea küljest lahti rebenes. Lapse kaotanud Dikhsha Kanwar võitleb nüüd haiglas oma elu eest.

Šokeeriv sündmus leidis 6. jaanuaril aset India Rajasthani osariigis asuvas riiklikus meditsiinipunktis. Meesõde ja kolleeg viisid loote keha seejärel meditsiinikeskuse surnukuuri ja ütlesid, et sünnitusel esines komplikatsioone ja naine toimetati suurema keskuse haiglasse.

Haigla günekoloogi Ravindra Sankhla sõnul olid meditsiinikeskuse töötajad talle öelnud, et sünnitusega jõuti lõpule, kuid platsentat kätte ei saadud. Kui Sankhla operatsiooni käigus Kanwari kehast platsentat eemaldada üritas märkas ta, et midagi on väga valesti. Pärast sünnitaja seisundi stabiliseerimist toimetati naine edasi veelgi suuremasse haiglasse.